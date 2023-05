Wasserball Aylin Fry wirft den SV Bayer Uerdingen 08 ins Finale

Die Wasserballerinen des SV Bayer Uerdingen 08 stehen im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Im Halbfinale setzten sie sich in der Serie best of three in nur zwei Begegnungen gegen den SV Blau-Weiß Bochum durch. Die erste Begegnung im Ruhrgebiet gewann die Mannschaft von Trainer George Triantafyllou mit 14:7 (7:1, 3:2, 1:2, 3:2), das Rückspiel 10:8 (2:1, 1:2, 3:3, 4:2). Erfolgreichste Werferin war Aylin Fry, die in beiden Spielen jeweils sieben Tore erzielte. Sie war auch die Matchwinnerin am heimischen Waldsee, wo es drei Viertel lang nach einem Erfolg der Gäste ausgesehen hatte. „Nach dem sehr deutlichen Sieg in Bochum hatten wir eine Reaktion erwartet“, sagte Trainer George Triantafyllou. „Wir konnten frühzeitig alles klar machen, verpassten allein drei Konterangriffe. Das gab Bochum Selbstvertrauen. Doch im entscheidenden Moment hat die Mannschaft ihre Qualitäten gezeigt und das Spiel gewonnen. Das ist eine riesige Leistung der Mädchen. Jetzt sind wir bereit, das Finale zu genießen.“ In der Finalserie gegen die Wasserfreunde Spandau 04 haben die Uerdingerinnen am Samstag Heimrecht, ehe es eine Woche später an die Spree geht.