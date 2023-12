Fußball, Kreisliga BV Bergisch Neukirchen dominiert das Lokalduell

Fußball-Kreisliga A Solingen: BV Bergisch Neukirchen – SSV Lützenkirchen 5:1 (1:0). In beeindruckender Verfassung präsentierten sich die Neukirchener zum Start in die Rückrunde. Sie ließen dem Nachbarn aus Lützenkirchen beim Kantersieg nicht den Hauch einer Chance, feierten den bereits zwölften Sieg in dieser Saison und bleiben damit weiter am Spitzenduo SSV Berghausen/Inter Monheim dran. „Wir haben rund 70 Minuten gut mitgehalten, unter dem Strich war der Gegner aber besser“, sagte SSV-Trainer Nico Hartl. Lucas Bock brachte den Favoriten nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung, was zugleich den Pausenstand bedeutete. Tino Ribicic (46.), Ben Klessmann (75.), erneut Bock (84.) und Stefan Broich (89.) schraubten das Ergebnis für den Aufstiegskandidaten in die Höhe. Lützenkirchens Francesco Benincasa gelang in der Nachspielzeit der Ehrentreffer.