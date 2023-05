Am Wochenende in Bottrop Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen kämpfen um die WM-Tickets

Krefeld · Die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen lockt ein großes Ziel. Sie wollen sich für die Weltmesiterschaften 2024 in Florida qualifizieren. Die Chance bietet sich am Wochenende in Bottrop.

23.05.2023, 18:27 Uhr

Die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen sind seit Jahren international erfolgreich. Foto: WDR

In den Sporthallen des SC Bayer 05 Uerdingen fand quasi die Generalprobe für die Elite European Cheerleading Championship statt, die am Pfingstwochenende im Moviepark Bottrop ausgetragen wird und die erneute Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2024 ermöglicht. Zehn Dolphins Teams mit insgesamt 250 Athlet*innen präsentierten im kleinen Rahmen vor Familie und Freunden ihren aktuellen Leistungsstand und nutzten die Gelegenheit, um sich auf den Feinschliff zu fokussieren. Dabei wurde deutlich, dass sich die Nachwuchsarbeit bezahlt macht, die Teams sind stark aufgestellt. Im Rahmen des Treffens ehrten der Vorstandsvorsitzende Jörg Heydel, Vorständin Sabine Franken sowie Aufsichtsratsvorsitzender Benedikt Winzen die sieben Nationalkaderathlet*innen sowie alle Athlet*innen der drei Dolphins Teams, die sich auf der Weltmeisterschaft im April mit Bravour präsentierten. Jörg Heydel gratulierte dem Dolphins Coed, das bei der WM einen neuen Meilenstein setzte: „Nach dem ersten internationalen Erfolg mit den Dolphins Allstars 2013 können wir nun nach genau zehn Jahren einen neuen unglaublichen Erfolg feiern. Dolphins Coed hat in der Kategorie International Open Large Coed 7 als erstes deutsches Team einen Treppchenplatz erreicht.“ Nun heißt es, daran anzuschließen. Dolphins Coed, Dolphins Allstars und Dolphins Lady 5 wollen sech für die WM 2024 in Florida qualifizieren. „Wir drücken unseren Teams für die mögliche Qualifikation die Daumen“, sagte Sabine Franken. Michaela Dressler, Abteilungsleitung der Cheerleader, bedankt sich zum Abschluss auch bei den beiden sportlichen Leitungen Antwan Lymore und Chantal Filipiak für die Saison.

(RP)