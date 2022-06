Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen : Vom roten Teppich zum nächsten Titel

Das erfolgreiche Team der Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen. Foto: SCB

Krefeld Der SC Bayer 05 Uerdingen ist erfolgsverwöhnt. Jetzt trumpften seine Mannschaften bei Elite Cheerleading Championship groß auf. Und das können demnächst alle sehen, denn das Team kommt ins Fernsehen.

(RP) Emotionale Tage liegen hinter den Dolphins Cheerleadern des SC Bayer 05 Uerdingen. Der WDR und die Sportschau hatten zur Premiere nach Köln ins Filmforum NRW eingeladen. In Begleitung des Vorstandsvorsitzenden Jörg Heydel, Jens Sattler (Geschäftsführer Stadtsportbund) sowie Sabine Lorenz (Bundesverbandspräsidentin) sahen die Dolphins Allstars vorab die Dokumentation „Generation F – Ein Jahr mit den Dolphins Allstars“.

Zehn Monate begleitete ein Team des WDR die Athletinnen in der wohl schwierigsten Saison ihrer bisherigen Laufbahn. Der Wiedereinstieg in den Leistungssport während der Pandemie, der Schicksalsschlag durch den Tod ihrer Gründerin Oxana Prokoptschuk und die hervorragende Leistung auf dem ersten internationalen Wettkampf nach zwei Jahren sind Inhalt eines Fernsehfilmes, der ab dem 14. Juni in der ARD-Mediathek und am 30. Juni im WDR ausgestrahlt wird. Chantal Filipiak, sportliche Leitung der Dolphins, bedankte sich bei Nina Ostersehlte als verantwortliche Regisseurin sowie den gesamten WDR-Team für ihre einfühlsame Begleitung während der Dreharbeiten und für einen Film, der sowohl die sportlichen als auch die emotionalen Facetten des Cheersportes grandios darstellt.

Vom roten Teppich ging es dann direkt weiter auf die nächste Bühne. Im Moviepark Germany fand nach zwei Jahren Pause wieder die Elite Cheerleading Championship, die Qualifikationsmeisterschaft zur Weltmeisterschaft 2023 in Orlando, statt. Mit hervorragenden Ergebnissen setzten die Dolphins Cheerleader ihre erfolgreiche Saison fort: Neben den Loony Dolphins und dem Dolphins Coed haben die Dolphins Allstars nun zum neunten Mal in Folge den Elite Champion Titel mit nach Krefeld gebracht. Zusätzlich sicherten sich zwei Stuntpaare des Dolphins Coed die ersten beiden Plätze in der Senior Coed 7 Partnerstunt Kategorie. Damit dominieren die Dolphins stärker denn je die höchsten Kategorien der Meisterschaft.

Mit einer starken Performance im Finale erreichte auch das Dolphins Lady 5 einen Treppchenplatz. Alle weiteren Dolphins Teams erzielten in den dicht besiedelten Leveln eins bis vier jeweils eine Top-Ten-Platzierung. Sie stellten sich dabei bis zu 30 gegnerischen Mannschaften.

Im Anschluss an die Siegerehrung wurden die Leistungen der verstorbenen Oxana Prokoptschuk für den internationalen Cheersport gewürdigt. Sie wurde posthum als erste deutsche Trainerin in die Varsity Hall of Fame aufgenommen. Sichtlich bewegt nahmen Lebensgefährte Moritz Boerger und Bruder Philip Prokoptschuk den Award von Varsity Direktor Jonas Miller entgegen und dankten Chantal Filipiak und Michaela Dressler, beide im neuen Leitungsteam der Dolphins Cheerleader, für die Fortführung des Lebenswerks der Gründerin.