Fußball-Oberliga : Dritter Matchball für Teutonia zum Klassenerhalt

St. Tönis Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Allerdings wäre es nicht nur für die Nerven der Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten Teutonia St. Tönis gut, wenn die Mannschaft ihren dritten Matchball verwandeln und den Klassenerhalt perfekt machen würde.

In den zurückliegenden beiden Spielen der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga hat es Teutonia St. Tönis versäumt, die noch fehlenden Punkte zum endgültigen Klassenerhalt einzufahren. Pfingstmontag (15.30 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Justin Müller die nächste und gleichsam vorletzte Gelegenheit, letzte Zweifel auszuräumen. Nach vier Spielen in der Fremde haben die Teutonen zudem erstmals wieder Heimrecht. Gegner ist Absteiger 1. FC Mönchengladbach , den die Gastgeber im Hinspiel mit 7:0 deutlich in die Schranken gewiesen haben.

Das Resultat lässt vom Papier her eine einfache Aufgabe vermuten. Müller stemmt sich diesem Eindruck aber energisch entgegen: „Wir sollten möglichst wenig an das Hinspiel denken. Die Sache war damals auch nicht so deutlich, wie es den Anschein hat. Es besteht immer die Gefahr, einen Gegner zu unterschätzen. Aber uns muss nach den letzten beiden Spielen klar sein, dass wir nichts geschenkt bekommen. Wir müssen auch gegen Mönchengladbach dafür arbeiten und brauchen eine gute Leistung. Ich erwarte drei Punkte, aber die fliegen uns im Moment nicht gerade zu.“ Dass der FC nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf, zeigte das Nachholspiel beim SC West unter der Woche, das mit einem knappen 4:3-Erfolg der Landeshauptstädter endete, die sich durch diesen Sieg bis auf zwei Punkte an die Teutonen herangeschoben und damit die Abstiegszone verlassen haben.