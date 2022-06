Bronze zum Abschied : Torhüterin Norah Kothen aus Kempen ist glücklich

Norah Kothen ist eines der großen deutschen Torhüter-Talente im Handball. Foto: Lars Breitzke

Kempen Die Kempenerin Norah Kothen, die bei der TS Grefrath mit dem Handball begann, wird mit dem TV Alderkerk Dritte bei der Deutschen Meisterschaft der A-Jugend. Jetzt wechselt sie zum Frauen-Vizemeister Borussia Dortmund.

Beim Final Four um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft hat die gebürtige Kempenerin Norah Kothen ihre beiden letzten Spiele für den TV Aldekerk absolviert. Mit dem dritten Platz bei dem Titelkampf und der Bronzemedaille verabschiedet sich die 1,70 Meter große Torhüterin und wechselt zur neuen Saison zum Frauen-Bundesligisten und Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund.

„Unbeschreiblich“, sagte Norah Kothen nach dem 31:27-Erfolg gegen den HC Erlangen im Spiel um Platz drei in der mit über 1.500 Zuschauern gut gefüllten Leverkusener Ostermann-Arena. „Nach der Halbfinalniederlage gegen Blomberg-Lippe haben wir noch einmal alles gegeben und uns die Bronzemedaille gesichert.“ Die 17-Jährige zeigte eine starke Leistung über die gesamte Spielzeit und hatte mit ihrer Deckung maßgeblichen Anteil am großartigen Erfolg des TV Aldekerk. „Schöner kann man sich einen Abschied von einem Verein nicht wünschen“, sagte Kothen nach dem Final Four. „Wir haben eine grandiose Leistung gegen Erlangen gezeigt. Vergessen ist die Niederlage gegen Blomberg, der Gegner war einfach besser.“

info Zielstrebig immer weiter entwickelt Norah Kothen ist am 4. Mai 2005 in Kempen geboren. Ihre bisherigen Vereine sind die Turnerschaft Grefrath und der TV Aldekerk. Ihre größten Erfolge feierte sie mit dem Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga in der Saison 2020/21 sowie jetzt der dritte Platz bei der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft 2021/22.

Dennoch blickte Norah Kothen auch in den Momenten des Triumphs noch einmal zurück, an ihre Ursprünge und vor allem an ihren Heimatverein, die Turnerschaft Grefrath. „Meine Trainerinnen aus Grefrath, Arzu Celebi und Kira Waibl, waren an beiden Tagen in der Halle und haben die beiden Spiele verfolgt. Ich bin meinem Heimatverein und den beiden Trainerinnen unendlich dankbar, dass sie mich so unterstützt und gefördert haben“, sagte Kothen. „Arzu und Kira haben mich damals auch darin bestärkt, den nächsten Schritt zu gehen und zum TV Aldekerk zu wechseln.“

Der Wechsel zu den Grün-Weißen vom Niederrhein zahlte sich für die 17-Jährige aus. Kothen sammelte in der abgelaufenen Saison in der ersten Mannschaft des TV Aldekerk Erfahrungen in der zweiten Handball-Bundesliga. „Ich habe jede Minute, die ich auf der Platte stehen durfte, genossen und freue mich über diese Erfahrungen, die ich beim TV Aldekerk in der zweiten Liga gesammelt habe. Auch wenn wir klar abgestiegen sind, hat jede einzelne Spielerin so viel mitgenommen“, erklärte die Torhüterin. Kothen wurde vor allem durch diese Erfahrungen darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Zur neuen Saison wechselt sie zu Borussia Dortmund. Auf der Suche nach einer dritten Torhüterin hinter Stammkeeperin Yara ten Holte und der am Kreuzband verletzten Madita Kohorst wurde Chefcoach André Fuhr beim TV Aldekerk fündig.

Die U18-Nationaltorhüterin soll behutsam an den Bundesliga-Kader herangeführt werden. „Unser Profil für die dritte Torhüterin erfüllt Norah perfekt. Sie ist eine junge, deutsche Nachwuchs-Torhüterin mit Erfahrung in der Nationalmannschaft. Über die Jugend-Bundesliga und die dritte Liga wollen wir sie jetzt an ein höheres Niveau gewöhnen“, erklärt der Dortmunder Coach. Auf das Torwarttraining bei der ehemaligen Nationaltorhüterin Clara Woltering freut sich Norah Kothen ganz besonders. „Aber ich werde alleine durch das Training und die Würfe der Spielerinnen viele Dinge lernen“, sagt sie.