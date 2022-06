American Football : Ravens sind weiter auf dem Vormarsch

Jimmy Salami mit den Ravens auf dem Weg nach oben. Foto: ravens

Krefeld Der 2017 gegründete Verein träumt weiter vom direkten Durchmarsch in die German Football League. Derzeit ist er das überragende Team in der vierten Liga. Ein weiterer Aufstieg scheint beinahe schon normal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Von Sven Schalljo

Strahlender Sonnenschein herrscht über der Bezirkssportanlage am Sprödentalplatz. Bei Temperaturen von rund 30 Grad sind deutlich über 1.000 Zuschauer gekommen und feiern ein freudiges Fest, denn die Krefeld Ravens, das Football-Team der Stadt, haben den ersten Platz in der Liga und damit den zweiten Aufstieg im zweiten Jahr ihres Bestehens bereits sicher. Und sie fertigen den Gast, die Troisdorf Jets, ungefährdet mit 62:0 ab.

Dieser Tag liegt rund zweieinhalb Jahre zurück. Und doch war es der erste Tag der Zukunft, denn es war die erste Partie nach dem Umzug in die neue Heimat, die Bezirkssportanlage am Sprödentalplatz, die künftig mit großem Aufwand zu einem American Sports Center ausgebaut werden soll. Das Team, das damals den Aufstieg von der sechsten in die fünfte Liga feierte, ist heute in der Viertklassigkeit angekommen. Nach einer wegen Corona komplett ausgefallenen Saison stiegen die Ravens 2021 erneut auf. Der Ligastart 2022 ist überdies mehr als gelungen. Mit drei Siegen aus drei Spielen steht das Team erneut souverän an der Tabellenspitze.

Info Samstag ist Heimspiel gegen Remscheid Das nächste Heimspiel der Krefeld Ravens findet am 4. Juni um 15 Uhr gegen die Remscheid Amboss statt. Einlass auf der Anlage am Sprödental ist ab 12 Uhr. Die Übertragung des Spiels auf Youtube beginnt eine Stunde vor Spielbeginn, also um 14 Uhr. Der Link ist auch auf der Facebook-Seite der Ravens zu finden. Remscheid ist Tabellen-Vierter und gilt als eines der Topteams der Liga. Das mit Spannung erwartete Topspiel bei den Wuppertal Greyhounds steigt zwei Wochen später.

Doch bei allem sportlichen Erfolg: Mindestens ebenso wichtig ist für die Footballer, was neben dem Platz geboten wird. Die Spiele werden als große Events aufgezogen, und stetig wird an kleinen Stellschrauben gedreht. Rund 70 Spieler umfasst der Kader der Ravens, fast ebenso viele sind hinter den Kulissen aktiv. Sie organisieren die Spieltage, bei denen sich die Sponsoren mit Ständen und Spielen präsentieren. Es gibt eine Hüpfburg, Bier- und Essensstände, Eis und Süßigkeiten. „Es ist uns ganz besonders wichtig, dass wir hier ein Familienevent bieten. Wir möchten schon ganz kleine Besucher möglichst positiv an den wunderbaren Sport Football heran führen“, schwärmt Ravens-Geschäftsführer Christoph Wittfeld.

Der Marketingexperte war einst in dieser Funktion auf höchstem Niveau aktiv: Er arbeitete im Marketingteam der Cologne Centurions, eines Teams der ehemaligen europäischen Spitzenliga NFL Europe. Diese wurde zwar aus Kostengründen bereits vor Jahren von ihrer großen Schwester, der nordamerikanischen NFL, aufgelöst, doch das lag vor allem an den Standorten außerhalb Deutschlands. In Düsseldorf, Frankfurt, Berlin oder eben Köln boomte der US-Sport damals.

Dass dies heute noch der Fall ist – vor mehr als einem Jahrzehnt waren 40.000 und mehr Zuschauer in den Stadien keine Seltenheit – liegt vor allem daran, dass Football heute eine eigene Sendung im Privatfernsehen hat. Auch die Krefelder setzen auf öffentliche Präsenz: Die (Heim-)Spiele werden im Internet übertragen, bieten unter anderem Zeitlupen, animierte Einblendungen oder Statistiken. Zwei bis drei Moderatoren plus Feldreporter sind kostenfrei auf Youtube zu sehen.

Für Vereinsgründer Dino Volpe gibt es mehrere Gründe für das gestiegene Interesse an der vor allem in den USA ungemein populären Sportart. „Football ist einerseits ein actionreicher Sport. Sicher ist das Spiel vergleichsweise sequenziell. Dafür geht es aber in den Sekunden, in denen wirkliche Spielzüge stattfinden, richtig zur Sache. Außerdem ist es ein Sport für Jeden. Das dicke Kind, das beim Fußball immer ins Tor muss, spielt hier in den Lines eine zentrale Rolle und entscheidet oft mehr über den Ausgang als die Stars auf der Quarterback- oder Receiver-Position. Wir haben Platz für den kleinen, leichten Spieler, der schnell und quirlig ist, oder für den 1,90 Meter großen 160-Kilo-Mann.“

Viele Menschen hält noch vom Besuch der Spiele ab, dass sie das Spiel nicht verstehen. „Dem wirken wir aber entgegen. Es ist üblich, dass der Stadionsprecher recht detailliert erläutert, was auf dem Feld geschieht. So kann auch ein Neuling dem Spiel folgen“, berichtet Volpe. Nach den Partien lockt eine große Fanparty am Großmarkt. Hier fand sich bei den ersten beiden Spieltagen der Saison praktisch das komplette Team ein. Die Veranstalter hoffen aber auf noch breiteren Zuspruch durch Fans. Diese nutzten die kostenfreie Veranstaltung mit Musik, Bierständen, Essensangebot und natürlich der Möglichkeit, sich mit Spielern und Coaches zu unterhalten, noch sehr zurückhaltend.