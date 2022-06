Fußball : Hülser SV beim SSV Strümp auf dem Prüfstand

Trainer Andre Wienes ist mit Hüls in Zugzwang. Foto: FUPA.NET

Krefeld Die Fußball-Saison ist in den Top-Klassen bereits beendet, doch in den unteren Klassen geht es jetzt auf die Zielgerade. In der Fußball-Kreisliga A spitzt sich der Vierkampf um den Aufstieg zu.

(WeFu) Der Hülser SV ist im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga A weiter im Geschäft. Die Ausgangsposition ist aber bei genauerem Hinsehen nicht so optimal, wie bei den drei Kontrahenten. Klares Ziel beim Team von Trainer Andre Wienes: die noch ausstehenden drei Spiele alle gewinnen.

Dies wird aber nicht so einfach, denn schon Sonntag türmt sich mit der Partie beim neuen Spitzenreiter SSV Strümp eine hohe Hürde auf. Nicht mit dabei sein wird, wie schon zuletzt, der verletzte Michael Enger. Und Christopher Brüning? Der hat für die Grünhemden ein Zweitspielrecht. Ansonsten kickt er für den münsterländischen Landesligisten FC Vorwärts Wettringen. Und wegen eines Festes dort könnte es sein, dass er unabkömmlich ist. Die Planungen, um ihn dabei zu haben, laufen auf Hochtouren. Bei den Strümpern fehlten zuletzt gleich ein halbes Dutzend Akteure, u.a. so wichtige wie Dominik Blömer, Emrah Asan, Kevin Stienen oder Nicolai Neubert. „Trotz dieser Probleme, die sich auch nicht mehr ändern werden, wollen wir die Sache rocken“, gibt Trainer Lutz Krumradt, der frühere Ratinger, zu verstehen.