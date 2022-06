Dreispringerin des SC Bayer 05 Uerdingen : Anna Keyserlingk will zur U20-WM nach Kolumbien

Anna Keyerlingk geht in Essen selbstbewusst an den Start. Foto: Dirk Gantenberg

Krefeld Beim Tag der Überflieger, der vom TV Germania Überruhr in Essen ausgerichtet wird, will sich die Dreispringerin Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen für die U20-WM in Kolumbien qualifizieren.

Von Werner Peters

Ein Flug nach Kolumbien für Dreispringerin Anna Keyserlingk, und zwar im August zur U20-Weltmeisterschaft nach Cali, ist das Ziel und steht im Mittelpunkt des leichtathletischen Interesses für Krefeld am kommenden Wochenende. Die Blicke richten sich nach Essen, wo am Sonntag drei Wochen nach der ersten Auflage in Garbsen bei Hannover nun die bereits zweite offizielle WM-Nominierungsveranstaltung stattfindet.

Für das rein Sprung orientierte Meeting, das es seit 2017 Jahren gibt, haben die Veranstalter des TV Germania Überruhr bezeichnenderweise den Namen „Tag der Überflieger“ gewählt. Das Konzept ist griffig. Die Disziplinen Weitsprung, Hochsprung und Dreisprung werden in reinen Einladungsfeldern für Jugend und Erwachsene auf hohem Niveau und bei besten Rahmenbedingungen angeboten. Nicht zuletzt deshalb erklärt der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) die Veranstaltung regelmäßig zur Qualifikation für internationale Nachwuchsmeisterschaften. 2022 steht das Meeting unter dem Motto „Jumping for Ukraine“. Alle Eintrittsgelder werden für die Ukrainehilfe gespendet.

Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen greift erst jetzt ins Geschehen ein, da sie im Vorfeld von Garbsen eine leichte Muskelverletzung bremste. Die 18-Jährige, die noch im Februar bei den Jugend-Hallenmeisterschaften in Sindelfingen, die sie mit knapp einem Meter Vorsprung mit 13,37 Metern gewann, in der U20 als quasi unantastbar galt, hat überraschend Konkurrenz bekommen. Auf einmal macht ihre Dauerrivalin der letzten Jahre, Ruth Hildebrand, wieder von sich reden. Die Mannheimerin führt die deutsche Bestenliste mit der sehr guten Weite von 13,13 Meter an und hat damit die WM Norm von 12,95 Metern bereits übersprungen.