Fußball-Kreisliga A : Hülser SV gewinnt beim SSV Strümp

Krefeld Spannender geht es kaum. Das Team von Trainer Andre Wienes stürmt in der Fußball-Kreisliga A auf den zweiten Aufstiegsplatz vor. Der VfB Uerdingen ist nach einem souveränen Auftritt in Bockum neuer Tabellenführer.

Auch zwei Spieltage vor Saisonende ist das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga A spannender denn je. Das Wechselspiel ganz vorne geht weiter. Nun steht der VfB Uerdingen, gefolgt vom Hülser SV, oben. Aber auch der SSV Strümp und selbst der SV St. Tönis, der nur zwei der letzten acht Spiele gewann, hat noch Chancen.

OSV Meerbusch - VSF Amern II 3:0 (1:0). Philip Schmelzer (18./49.) und Peter Gronau machten für die Platzherren den sechsten Sieg in der achten Begegnung der Aufstiegsrunde perfekt. 20 von 24 möglichen Zählern können sich da schon sehen lassen.

SSV Strümp - Hülser SV 0:1 (0:0). In der ersten Hälfte waren die Gäste deutlich besser. Aber immer wieder stand ihnen SSV-Schlussmann Felix Lauschner im Weg. Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild. Jetzt diktierten die Strümper, auch vom Chancenverhältnis her, die Partie. Ein Kopfball von Frederic Lauschner landete am Pfosten. Zu dem Zeitpunkt etwas überraschend dann das Tor des Tages durch Hendrik Johannes Tauber, der nach einer Königshausen-Ecke goldrichtig stand (76.).