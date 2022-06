Reiten : Kathrin Thelen vom RFV Hüls feiert einen Heimsieg

Krefeld Was gibt es Schöneres, als auf der heimischen Anlage vor vielen Freunden und Bekannten zu gewinnen? Das ist der 24 Jahre alten Studentin Kathrin Thelen in der Dressur beim Pfingstturnier des RFV Hüls gelungen.

Beim Pfingstturnier des RFV Hüls auf der Pferdesportanlage des Windbergshof und Pasternhof in Vorderorbroich hat Kathrin Thelen aus den eigenen Reihen die tageshöchste M*-Dressur auf Cosmic Dancer mit der Wertnote 7,50 gewonnen. Danach wechselte sie sozusagen vom Dressursattel auf die andere Seite des Vierecks an den Richtertisch als Schreiberin. Sie war neunte Starterin der M-Dressur.

Die 15. Teilnehmerin Linda Engel vom Pony-RFC Krefeld belegte Platz zwei mit Le Cascadeur und kam mit der Wertnote 7,30 ganz nah an sie daran, nachdem Linda Engel mit ihm tags vorher bereits die M*-Dressurreiterprüfung mit der Wertnote 7,80 gewonnen hatte.

Kathrin Thelen war mit der Leistung ihres elfjährigen Endmaß-Pony sehr zufrieden. „Ich hatte einen Fehler, aber für den Rest der Prüfung hat er sich richtig gut reiten lassen. Mit ihm hat es heute viel Spaß gemacht“, sagte die 24-Jährige, die auf dem Weg zum Mastersstudium in Biologie in Düsseldorf im kommenden Jahr ist.

Cosmic Dancer hatte auch die A*-Dressur Kür unter Sina Wiegand vom RFV Hüls gewonnen mit 15,80 Wertungspunkten vor ihrer Vereinskameradin Birgit Mahlke und Rivano S (15,4) auf Platz zwei. Das Erfolgspony Cosmic Dancee gehört Ruth van Megen, einer Freundin der Mutter von Katrin Thelen. „Als ich ihn im Dezember 2019 übernahm, konnte er noch nicht viel. Ich durfte ihn weiter ausbilden und schaffte mit ihm nun den ersten M-Sieg“, sagt Kathrin Thelen, auch Jugendwartin im Pferdesportkreis. Sie reitet auch noch den 15-jährigen Danny Cool, mit dem sie schon zwei M-Siege schaffte. „Er ist im Moment nicht so fit, aber er kommt wieder.“

Mit Cosmic Dancer, mit dem sie im Februar bei einer S-Dressur knapp an einer Platzierung vorbei schrammte, peilt sie nun einen vorderen Rang in einer Schweren Dressur an. Das wünscht sich die letztjährige Dressur-Kreismeisterin aber auch mit Danny Cool.