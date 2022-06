Inoffizielle Stadtmeisterschaft : Linner Burgpokal mit KFC Uerdingen und VfR Fischeln

Krefeld Union Krefeld und SuS Krefeld haben auf die Ausrichtung der Fußball-Stadtmeisterschaft verzichtet. Diese Rolle übernimmt nun quasi der Linner Burgpokal, der ein Teilnehmerfeld mit prominenten Namen meldet.

Der Linner Burgpokal, die inoffiziellen Stadtmeisterschaft, findet eine Woche früher als geplant am statt. Die Vorrunde wird am 16./17. und die Endrunde am 23.24. Juli ausgetragen. „Die Verschiebung ist notwendig, weil der Verband die erste Pokalrunde für das letzte Juli-Wochenende angesetzt hat“, erklärt Ralf Krings, der Vorsitzende des Linner SV.