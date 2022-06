Juristen formulieren Vertrag : KFC Uerdingen und SC Bayer wollen künftig kooperieren

Krefeld Fast drei Jahrzehnte lang herrschte Eiszeit, führten Missverständnisse und Versäumnisse zum Bruch. Jetzt stehen der KFC Uerdingen und der SC Bayer 05 Uerdingen vor einer Kooperation. Ein weiteres Zeichen der tiefgreifenden Veränderung.

Eine erfreuliche Nachricht konnte Christoph Lenz seinen Kollegen am Montagabend in der Vorstandssitzung verkünden. „Wir haben die Marke von 1.000 Mitgliedern überschritten“, sagte das in dem Gremium für die Bereiche Jugend, Organisation, Mitgliederwesen und Fanangelegenheiten zuständige Vorstandsmitglied. „Und wir erfreuen uns weiterhin deutlicher Zuwächse.“ Die Vorstandssitzung, die immer montags abgehalten wird, fand, wie meist, digital statt. Weitere Themen waren natürlich die Kaderplanung mit Blick auf das vorhandene Budget, Sponsorensuche und das derzeit große Thema Ausrüster.

Die herrscht bereits, was die Struktur und die Trainer betrifft. Dass die beiden Vereine nach fast 30 Jahren wieder zusammenarbeiten, sei für alle sinnvoll. „Davon profitieren beide Vereine, aber auch die Stadt und vor allem die Jugend“, sagt Lenz, der sich über den Neuanfang freut und gesteht: „Die Fehler lagen in der Vergangenheit auch beim KFC.“

Doch damit nicht genug der Neuerungen. Eigentlich sollte die neue Geschäftsstelle des KFC, der derzeit Räumlichkeiten im Mercure Hotel nutzt, an der Violstraße am 1. August bezogen werden, jetzt wird es eher der 1. September. „Die Stadt muss noch einige Gewerke machen, da sie Eigentümer ist“, berichtet Christoph Lenz. „Das geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht anders.“ Die Renovierungsarbeiten in dem Gelben Haus erledigen dann die Grotenburg Supporters, ohne die in diesem Bereich sowieso nichts läuft.