American Football : Undisziplinierte Ravens siegen gegen Remscheid

Die Krefeld Ravens eielen weiter von Sieg zu Sieg. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Diese Vereinsgeschichte ist bislang eine Traumgeschichte. Die Krefeld Ravens eilen seit ihrer Gründung im Jahr 2017 von Sieg zu Sieg und belieben weiterhin ungeschlagen. Nach dem Erfolg gegen Remscheid Amboss kommt es nun in der vierten Liga zum Spitzenspiel in Wuppertal.

Die Krefeld Ravens bleiben in ihrer Vereinsgeschichte weiter ungeschlagen. Beim 28:0 gegen die mit vielen Ausfällen kämpfenden Remscheid Amboss taten sich die Mannen von Trainer Jörg Hintzen allerdings weit schwerer, als zuvor vermutet. Am Ende fielen zwei der vier Touchdowns durch Noah Kölling und Glenn Holloway erst kurz vor Spielende, als den Gästen die Kräfte ausgingen. Für Kölling war es bereits der zweite Erfolg der Begegnung. Schon im dritten Viertel hatte er den Ball in die Endzone getragen. Den 7:0-Pausenstand besorgte Nicki Tenwinkel nach einem langen Pass über gut 40 Meter im ersten Durchgang. Die Extrapunkte verwandelte Kicker Dennis Storm jeweils sicher.

„Es hätte heute insgesamt besser sein können. Jetzt geht es in zwei Wochen gegen Wuppertal und ich hoffe wirklich, wir kriegen uns ein und schieben gegen Wuppertal noch einmal richtig an“, blickte der zweifach erfolgreiche Runningback Kölling nach der Begegnung bereits nach vorn auf das vorentscheidende Spiel um den Aufstieg gegen den punktgleichen Ersten Wuppertal Greyhounds. Dieser ist durch ein zeitgleiches, souveränes 69:0 bei den Aachen Vampires an den Ravens vorbei gezogen.

Die Krefelder kamen vor allem im Passspiel längst nicht so zurecht, wie in der bisherigen Saison. Der ansonsten überragende Spielmacher Jan Leuker, der bisher in der gesamten Saison ohne abgefangenen Pass geblieben war, leistete sich gleich drei dieser Fehler. Auf der Gegenseite leistete sich Jonas Kronenberg als Spielmacher zwar ebenfalls eine Interception, also einen abgefangenen Ball, trug diesen aber selbst immer wieder hervorragend und machte so viel Raumgewinn.

Für die Krefelder Offensive kommt es nun vor allem darauf an, die richtigen Lehren aus der Begegnung zu ziehen und dann am 18. Juni in Topform zum Showdown an der Wupper anzutreten. Nicht ganz so kritisch sah der überragende Ballträger Darion Neal die Begegnung. „Am Ende ist für mich nur wichtig, dass wir gewonnen haben. Es war ein Teamerfolg, wir haben zusammengehalten“, sagte der durch die Trainer zum besten Offensivspieler des Teams gewählte US-Amerikaner. Mit insgesamt 234 Metern Raumgewinn bei 19 Versuchen war er kaum zu stoppen. Seine beste Aktion war ein Lauf über fast das gesamte Feld (90 Meter), ehe er unmittelbar vor dem Ziel gestoppt wurde. Kölling sorgte dann mit seinem ersten Touchdown für den Rest und die Vorentscheidung.