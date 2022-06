Saisonendspurt im Tennis : Regionalligist TuS St. Hubert biegt auf die Zielgerade ein

Krefeld An den letzten beiden Spieltagen geht es in einigen Altersklassen im Tennis noch um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Im Blickpunkt stehen dabei die Herren 30 des TuS St. Hubert und die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen.

(lus) Nach der kurzen Pfingstpause ging es in der Tennis-Regionalliga bereits am Mittwoch weiter. Die Herren 75 des HTC Blau-Weiß Krefeld sind im Kampf um Platz eins aus dem Rennen. Zunächst musste sich das Team vor den Feiertagen beim DSD Düsseldorf verletzungsbedingt mit einem 3:3 zufriedengeben. An Position eins gab Enno van Waning im ersten Satz beim Stande von 2:5 auf. Auch Nils Erwin musste sich kampflos geschlagen geben. Jürgen Volland und Hans Adama van Scheltema sorgten noch für den 2:2-Zwischenstand. Mehr als ein Punkt war aber nicht drin, den das Doppel van Scheltema/Volland holte. Denn das erste Doppel konnte wegen Verletzung nicht antreten. Weiter ohne Sieg sind die Herren 70 der Blau-Weißen, die nach der 0:6-Heimniederlage gegen Spitzenreiter TV Espelkamp-Mittwald den Abstieg vor Augen haben.