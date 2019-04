Handball-Nordrheinliga : Lindenau ist der entscheidende Mann

Torwart Florian Lindenau könnte zum entscheidenden Mann gegen Ratingen avancieren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Torhüter des Handball-Nordrheinligisten Adler Königshof muss gegen den Tabellenzweiten SG Ratingen eine Top-Leistung bringen, denn der ersatzgeschwächte Außenseiter benötigt dringend die Punkte.

Für die Adler Königshof geht es im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SG Ratingen am Samstag (19.30 Uhr MSM-Halle) bereits um alles. Bei noch drei verbleibenden Spielen haben die Schwarz-Weißen drei Zähler Rückstand auf einen Platz, der den Klassenverbleib bedeuten würde. Immerhin haben sie am letzten Spieltag der Saison noch den direkten Vergleich gegen den Zwölften VfB Homberg in eigener Halle vor sich. Dennoch, in den restlichen beiden Spielen müssen die Krefelder mindestens einen, besser zwei Punkte auf den Konkurrenten gutmachen, denn das Hinspiel ging deutlich verloren, was die Chancen im direkten Vergleich schmälert.

Die Voraussetzungen für einen Sieg am Wochenende sind allerdings nicht eben gut, denn in Ratingen kommt ein Team, das noch realistische Chancen auf den Aufstieg hat. „Wir müssen über 60 Minuten unseren besten Handball bringen und dürfen uns Schwächen wie in der Anfangsphase in Dinslaken nicht erlauben“, sagt Trainer Marius Timofte. Dafür steht ihm einmal mehr nicht die Bestbesetzung zur Verfügung. Calvin Stattrop ist weiter krank und Tim Wirtz fällt mit seiner Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Überdies weilt Florian Lepper die Woche über beruflich in Hamburg und kann nicht mit dem Team trainieren.

Info Oppums Spiel in Überruhr verlegt Handball-Oberligist TV Oppum ist am Wochenende Spielfrei. Die Partie des Altmeisters bei der SG Überruhr wurde auf den 30. März um 20.15 Uhr verlegt. Gründe für die Verlegung wurden bislang nicht kommuniziert.

Der Glaube daran, auch im kommenden Jahr in der Nordrheinliga zu spielen, ist unterdessen ungebrochen. „Wir müssen gegen Ratingen Lösungen gegen ihre sehr stabile 6-0-Deckung finden. Das wird eine große Herausforderung“, sagt Timofte.Doch in Heimspielen haben die Krefelder schon mehrfach überzeugt und hatten auch vor zwei Wochen den Favoriten Aachen am Rande der Niederlage. Gelingt es, diese Leistung auch gegen Tabellenzweiten auf die Platte zu bringen und hat das Team am Ende auch das Glück auf seiner Seite, könnte es zwei wichtige Punkte geben.