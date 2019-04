Fußball-Bezirksliga : VfL Tönisberg bringt aus Repelen einen Punkt mit

Krefeld (WeFu) Der VfL Tönisberg bleibt im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz, der zur Relegation berechtigen würde, im Geschäft. Und das deshalb, weil es im Verfolgerduell beim VfL Repelen – der Vorjahresabsteiger sah zur Winterpause noch wie der sichere direkte Wiederaufsteiger aus – ein verdientes 2:2 (1:1) gab, wodurch in den nächsten Wochen noch alles möglich ist.

Vor dem Anpfiff standen die Aktien des VfL denkbar schlecht. Personell wurde aus dem letzten Loch gepfiffen, und Niklas Jahny, ein unverzichtbarer Akteur, musste ran, obwohl er verletzungsbedingt eigentlich hätte pausieren müssen. Er musste dann auch 20 Minuten vor dem Abpfiff passen. Zu dem Zeitpunkt hatte der frühere Hiesfelder aber schon für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt (38.), nachdem Naser Ameti die Platzherren in Führung geschossen hatte (21.). In einer jederzeit ausgeglichenen gutklassigen Auseinandersetzung war es dann mal wieder Robin Fuhrmann, der für die Rot-Weißen traf und 2:1 in Führung brachte (56.). Aber die hielt nur zehn Zeigerumdrehungen, denn dann markierte Arjeton Krasniqi mit seinem 18. Saisontor den insgesamt gerechten Ausgleich. „Die Mannschaft hat eine geile Einstellung an den Tag gelegt, überragend gekämpft und bis zur letzten Sekunde alles gegeben“, sagte Trainer Himmelmann nach Spielende.