Fußball-Bezirksliga : VfB Uerdingen fühlt sich vom Schiedsrichter benachteiligt

Krefeld (WeFu) Eine bittere Pille nach den zuletzt so erfolgreichen Wochen musste der VfB Uerdingen schlucken. Er verlor das Duell der Kellerkinder beim SSV Strümp trotz dreimaliger Führung noch mit 3:4 (2:2).

Bei den Gastgebern war es ausgerechnet der der ehemalige VfB-Akteur Gürhan Ger, der doppelt traf (18./81.). Dem 2:2 des SSV durch einen sehenswerten Freistoß von Robert Marijanovic soll kein Foul vorausgegangen sein (24.). Und beim 3:3-Ausgleich der Hausherren durch Daniel Beckers wurde vorher Uerdingens Keeper Leon Pietta gleich von zwei Kontrahenten so attackiert, dass er nicht mehr an das Spielgerät kam. Da kochte die Seele der Blau-Gelben förmlich über, denn bei fast 70 Prozent Ballbesitz und eine Mehrzahl an Chancen noch zu verlieren, ist nicht so einfach. Die weiteren Vollstrecker bei der Rex-Elf waren Jonas Kremer (21.) und Pascal Lucas (49.).