Krefeld: Schwere Auswärtsaufgabe in Beyeröhde für Adler-Fauen.

Krefeld (svs) Für die Damen der Adler Königshof stehen harte Wochen vor der Tür. In Beyeröhde (Samstag 18.30 Uhr), gegen Fortuna Düsseldorf und beim TV Biefang stehen schwere Aufgaben bevor. Es sind drei der Top-vier-Teams der Oberliga.

Dabei muss das Teams ausgerechnet jetzt für acht Spiele auf Fabienne Zilken verzichten, die bis Februar in Australien weilt. „Das darf für uns aber kein Thema sein. Wir haben andere Mädels wie Antonia Dahners oder Lisa Lamers, die in anderen Teams Top-Sieben wären und in die Bresche springen müssen“, sagt Trainer Uwe Kiel. In Beyeröhde hängen die Trauben allerdings hoch. Der Zweite gab erst drei Punkte ab. Bislang allerdings spielten die Adler gegen Topteams besser und erfolgreicher.