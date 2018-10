Teutonia steht gegen den FC Remscheid unter Druck

Krefeld Fußball-Landesligist St. Tönis muss punkten, damit der Vorsprung auf die Abstiegszone nicht weiter schmilzt.

Mit einem Sieg könnte der drohende Druck schlagartig abgewendet werden. Doch gerade zu Hause tat sich die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati bisher schwer. Das 4:0 gegen den Rather SV vom zweiten Spieltag ist bislang der einzige dreifache Punktgewinn vor heimischem Publikum. Und dass es in den letzten zehn Spielen nur einen Dreier gab, trägt sicher auch nicht zu einer breiten Brust bei. Hauptursache ist die schlechte Chancenverwertung, die sich mit wenigen Ausnahmen wie ein roter Faden durch die Saison zieht. „Meine Mannschaft belohnt sich nicht für ihre Arbeit. Für den Aufwand, den wir betreiben, ist der Ertrag zu wenig.“ Dieses Statement des Trainers musste mit Blick auf das Punktekonto schon mehrmals zutreffend herhalten.

Vielleicht platzt ja morgen der Knoten gegen die Bergischen, die 1992/93 noch in der 2. Bundesliga vertreten waren und vor zwei Jahren bis in die Bezirksliga abstürzten. „Eine gute Mannschaft mit starken Einzelspielern“, sagt Kastrati über den Gegner. Seine Mannschaft müsse alles abrufen, um in ruhigeres Fahrwasser zu geraten: „Vor allem müssen wir auch die Ordnung halten. Wir wollen manchmal zu schnell zu viel.“ Personell vermeldet Kastrati bis auf zwei Ausnahmen alles an Bord. Kevin Zülsdorf steht nicht im Kader. Der Offensivspieler kann derzeit kaum trainieren. Verletzungsbedingt fehlt Adnan Aoudou erneut. Der Linksfuß laboriert noch an einer Fußverletzung aus dem Gastspiel in Fischeln. Noch ist unklar, wie lange der mit Offensivqualitäten ausgestattete 21-Jährige ausfallen wird. Auch aufgrund seiner Schnelligkeit wiegt der Ausfall schwer.