Fischeln beim heimstarken TVD Velbert zu Gast

Krefeld Der Fußball-Landesligist fährt mit großen personellen Problemen zum Tabellendritten. Anstoß ist am Samstag um 16 Uhr.

Der Blick auf die Tabelle sieht erfreulich aus. Denn da findet sich der VfR Fischeln auf dem zweiten Platz wieder. Leider, so mag sich manch Sympathisant der Krefelder denken, handelt es sich nur um die Heimbilanz. In der Gesamtwertung sieht die Situation derzeit noch nicht wunschgemäß aus. Mit zehn, respektive neun Punkten Rückstand auf die beiden führenden Mannschaften belegt die Elf von Trainer Josef Cherfi den siebten Platz, wobei zu berücksichtigen ist, dass der VfR ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Zurück zur Heimbilanz: da ist nur ein Team besser. Und zwar der zu Hause noch ungeschlagene Aufsteiger TVD Velbert, der seinen Vorschusslorbeeren als Gesamtdritter bisher gerecht wird. Genau dort ist der Oberliga-Absteiger aus dem Krefelder Süden morgen um 16 Uhr zu Gast. Keine Frage, ein dickes Brett, das die Cherfi-Elf zu bohren hat.

Velbert gelang mit fünf Siegen ein blendender Start, doch der Motor geriet zuletzt etwas in Stocken. Niederlagen gegen die Kellerkinder aus Vohwinkel und Holzheim stehen allerdings deutliche Siege beim Spitzenreiter SC Kapellen (5:2) und gegen den Tabellensechsten MSV Düsseldorf (4:0) gegenüber. Der VfR fährt mit großen personellen Problemen ins Bergische. Kevin Breuer bekam aufgrund der Roten Karte gegen Meerbusch eine Sperre von zwei Wochen aufgebrummt. Dazu fällt Philip Reichardt mit einem Muskelfaserriss aus. Gefährdet sind zudem die Einsätze von Nico Zitzen (Knieverletzung) und Sebastian Görres (Adduktorenprobleme). Einziger Rückkehrer ist Melih Karakas, dessen Sperre abgelaufen ist. Philip Baum nahm zwar das Mannschaftstraining wieder auf, ist aber noch keine Option. „Wir haben derzeit zehn Feldspieler. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall wieder U19-Spieler mitnehmen werden“, deutet Cherfi an. Dass personelle Sorgen in den letzten Wochen auch ausgesprochenen Platzverweisen geschuldet sind, daraus macht Cherfi keinen Hehl: „Das haben wir auch schon thematisiert.“ Trotz allem soll in Velbert etwas Zählbares mitgenommen werden: „Das wird sehr schwer für uns. Zu viele wichtige Spieler fallen aus. Unser Minimalziel ist es aber, den Punkt mitzunehmen, den wir zum Anpfiff haben.“ Eine Niederlage zu vermeiden, wäre auch mit Blick auf eine mögliche Aufholjagd wichtig. Es gilt konstant zu punkten, denn die wöchentlichen Ergebnisse zeigen, dass kein Team souverän davon zieht.