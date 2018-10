Krefeld: Die HSG Krefeld empfängt am Samstag als Tabellenführer Großenheidorn.

Handball 3. Liga : Paul Keutmann: Der Torhüter der HSG ist im Wartestand

Torhüter Paul Keutmann befindet sich bei der HSG Krefeld momentan in der Wartestellung. Foto: Michael Jäger

Wenn am Samstag (19 Uhr) der Handball-Drittligist den MTV Großenheidorn empfängt, wollen die Eagles Platz eins festigen. Henrik Schiffmann fällt aus.

Der Blick auf die Tabelle ist für Spieler, Verantwortliche und Fans der HSG Krefeld derzeit erfreulich. Nach dem überraschenden Punktverlust in Spenge haben nun auch die SGSH Dragons zwei Minuspunkte. Da aber die Eagles die um 28 Tore bessere Tordifferenz aufweisen, blieben sie auch im Falle eines klaren Erfolg der Dragons im Nachholspiel gegen Großenheidorn am 10. November auf dem Platz an der Sonne.

Damit das so bleibt müssen die Schwarz-Gelben naturgemäß erst einmal die eigenen Spiele gewinnen. Die nächste Aufgabe ist hier just die gegen den Gegner, gegen den der Konkurrent noch zu spielen hat: Der MTV Großenheidorn. „Ich bin jetzt sechs Jahre in der Liga, aber ich muss sagen: Großenheidorn kenne ich auch noch nicht. Aber ich habe intensives Videostudium betrieben“, sagt Trainer Ronny Rogawska zum Gegner. Der sei insgesamt ausgeglichen und gefährlich im schnellen Umschalten.

„Sie hatten einen schlechten Start in die Saison, haben aber zwei der vergangenen drei Spiele gewonnen und nur knapp in Leichlingen verloren. Da ist Respekt geboten“, sagt der Trainer, der aber gleich hinzufügt: „Doch bei allem Respekt, wir wissen, was wir können. Wir wollen unser Spiel durchbringen, hart arbeiten und diszipliniert bleiben. Mit unserer stabilen Abwehr generieren wir dann Gegenstöße und sollten das Spiel gewinnen.“

Dabei hofft der Trainer auch, dass der Spielverlauf es ihm erlaubt, erneut einigen Spielern, die nicht unbedingt in der ersten Sieben stehen, Spielpraxis zu geben. Sofern er fit ist – unter der Woche kämpfte er mit einer Erkältung – zählt dazu auch Paul Keutmann. „Paul hat das in seinen Einsätzen bisher wirklich gut gemacht und er hat viel Talent. Ich möchte ihm gern mehr Möglichkeiten geben. Wir haben ihn ja geholt, weil wir ihn kennen und wissen, was er kann“, sagt Rogawska.

Der Trainer beschreibt den Schlussmann als Torwart, der große Qualitäten mitbringt, aber manchmal lernen muss, etwas konservativer zu spielen. „Wenn es bei ihm läuft, dann kann er unglaublich schnell umschalten und tolle Pässe spielen. Nur muss er noch lernen, zu erkennen, wann er das tun sollte und wann er besser den ruhigen, kurzen Pass spielt. Fünf lange Pässe in Folge, die nicht ankommen, dürfen nicht passieren. Aber das wird er lernen“, sagt Rogawska. Gut möglich also, dass die Zuschauer am Samstagabend den 24-Jährigen zum Ende des Spiels hin in Aktion erleben können. Dafür aber müsste das Spiel vermutlich einmal mehr relativ früh entschieden sein. Die bisherigen Auftritte der Spielzeit lassen eine solche Entwicklung keineswegs als ausgeschlossen erscheinen.