Derby in der Handball-Verbandsliga : Junkers will seine schwarze Serie beenden

Krefeld Der Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Vorst hat gegen Adler Königshof noch nie gewonnen.

Von Marcel Püttmanns

Beim TV Vorst ist die wichtigste Personalie zur neuen Saison geklärt. Samir Muratoglu wird Trainer Dominique Junkers an der Seitenlinie beerben. Muratoglu kommt von der SG Bruchköbel im Hessischen Handball-Verband. Unklar bleibt weiterhin, in welcher Liga der neue Chefcoach mit dem TV auftreten wird. Das Thema Relegation hängt unverändert bedrohlich über der Rudi-Demers-Halle. Das Fernduell mit der HSG Wesel, die vermeintlich leichtere Aufgaben vor sich hat, verspricht ein echtes Herzschlagfinale zu werden. Junkers möchte dem jedoch nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Wir haben zwei Punkte Vorsprung und es somit in der eigenen Hand. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir mit jedem Kontrahenten mithalten.“ Die komplette Bandbreite des Repertoires wird am Samstag (17.30 Uhr) bei der Zweitvertretung der Adler Königshof auch vonnöten sein. „Die Adler sind zu Hause eine Macht. Gegen Königshof habe ich in meiner Zeit als Trainer noch nicht gewonnen“, hofft Junkers auf eine Ende der negativen Serie, bevor es in ihn zum TV Aldekerk zieht.

Der Gegner kann unterdessen den Liga-Endspurt wesentlich entspannter angehen. Nach dem grundlos turbulenten Match in Geistenbeck dürfte der größte Wunsch des Tabellenachten sein, dass der Fokus einzig und allein auf den beiden Mannschaften liegen wird. „Es war schon recht abenteuerlich, wie die Schiedsrichter zuletzt in den Mittelpunkt gerückt sind. So etwas habe ich zuvor noch nicht erlebt“, hofft Trainer Bodo Leckelt auf eine Rückkehr zum Wesentlichen. Rein sportlich erwartet der Übungsleiter ein enges Derby: „Die Vergleiche mit Vorst waren in der jüngsten Vergangenheit stets spannend bis zur letzten Sekunde.“ Mit Christopher Loer und Thorsten Spoo werden die beiden etatmäßigen Kreisläufer wieder in den Kader zurückkehren, wenngleich Youngster David Termast die beiden Routiniers in Mönchengladbach hervorragend vertrat.

Tabellarisch liegt die Turnerschaft Grefrath nur einen Rang hinter den Adlern. Zurücklehnen kann sich die Mannschaft von Trainer Michael Küsters jedoch keinesfalls. Um im Saisonfinale nicht doch noch in akute Nöte zu geraten, braucht die Turnerschaft zwei weitere Zähler. Die Chance auf den ersten Sieg seit Anfang Februar ist am Samstagabend (19.30 Uhr) beim SV Straelen gut. Die Hausherren stehen seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger fest. „Wir müssen irgendwie aus unserem Tief heraus. Unabhängig vom Tabellenbild dürfen wir uns so nicht aus der Saison verabschieden. Der Auftritt bei einem bereits feststehenden Absteiger kann natürlich tückisch sein. Straelen hat nichts mehr zu verlieren“, weiß Küsters.