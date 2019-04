HSG Krefeld : Generalprobe für die Aufstiegsfeier

Krefeld Den Gewinn die Westdeutschen Handball-Meisterschaft feiert die HSG Krefeld bis morgens um sechs Uhr. Die Brauerei Königshof hat eigens ein Meisterbier gebraut und in Plopp-Flaschen abgefüllt.

Als gegen Mitternacht die Spieler und Verantwortlichen der HSG Krefeld von der Glockenspitzhalle in die Sportsbar Karussell umzogen, um dort weiterhin den größten Erfolg der bisherigen Teamgeschichte, die Westdeutsche Meisterschaft, zu feiern, da lag bereits Teil eins der Party hinter ihnen. Gemeinsam mit den 1481 restlos begeisterten Fans in der hervorragend besuchten Glockenspitzhalle hatten sie schon vorher bei Freibier der Brauerei Königshof ihrer Freude freien Lauf gelassen. Die Brauerei hatte eigens ein HSG-Meisterbier aufgelegt, das in Plopp-Flaschen mit speziellen Etiketten ausgegeben wurde.