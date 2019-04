KFC feiert 3:1-Sieg in Lotte : Uerdingen beendet schwarze Serie

Lotte Maximilian Beister, Connor Krempicki und Roberto Rodriguez stellen mit ihren Toren bereits vor der Pause die Weichen zum souveränen 3:1-Sieg des KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Lotte. Damit endet eine Serie von zwölf Spielen ohne Sieg.

Dass vor dem Spiel, sehr zur Freude der über 300 KFC-Fans, die Uerdinger Hymne gespielt wurde, passte zu dem freundlichen Empfang im Tecklenburger Land. Und die gute Laune wurde nach fünf Minuten sogar noch deutlich besser. Stefan Aigner setzte Lottes Abwehr unter Druck, eroberte gegen den wegrutschenden Blomeyer den Ball, überließ ihn Maximilian Beister, der flach in die Ecke traf. Danach versuchten die Sportfreunde die Initiative zu ergreifen, was ihnen jedoch schwer fiel. So hatte Beister nach einem Solo die nächste große Chance, doch kam er bedrängt nur zu einem Abschluss, den Torhüter Kroll parierte. In der 27. Minute kam Connor Krempicki dann aus 20 Metern frei zum Schuss und hämmerte den Ball ins Netz. In Beister und Krempicki trafen exakt jene beiden Spieler, die auch am Dienstag in Essen die Tore erzielt hatten. Roberto Rodriguez, der frei vor Kroll stand, versäumte es, mit dem dritten Treffer die Partie frühzeitig zu entscheiden. Das gelang dann fünf Minuten vor der Pause. Nach einer Ecke von Rodriguez war Erb mit dem Kopf zur Stelle und wuchtete das Leder ins Netz.