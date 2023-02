Karneval in Krefeld 2023 So bunt war der Zug in Verberg

Viele Häusern entlang des Zugweges sind mit Luftballons und Luftschlangen geschmückt, dazu gibt es immer mal wieder kleine Stände am Wegesrand, an denen die Jecken mit Leckereien versorgt werden. So ist die Stimmung bereits vor Ankunft des Zuges bestens– und das auch ohne Hochprozentigem. Das Alkoholverbot und die große Polizeipräsenz zeigen Wirkung. Es sind keine betrunkenen Jugendlichen zu finden, dafür aber kleine Grüppchen gut gelaunter Teenager, die am Straßenrand stehen und sich friedlich in das bunte Treiben einfügen.