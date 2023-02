Höhepunkt des Karnevals Von Verkehr bis Wetter – alles Wissenswerte rund um den Rosenmontagszug in Krefeld

Sexuelle Belästigung und Nötigung von Frauen sind gerade auch an den Karnevalstagen ein Thema. Gerade in jetzt bevorstehenden „heißen Phase“, in der bei manchem Jecken auch der Alkohol in Strömen fließt. Fakt ist: Während des Straßenkarnevals soll die Sicherheit für die Frauen in Krefeld mit einer zusätzlichen Maßnahme erhöht werden. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Krefeld wird eine eigene Hotline unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00 bis zum Veilchendienstag, 21. Februar, freischalten. (Achtung: Sofern der Anruf mit dem Handy erfolgt, muss die Vorwahl zwingend mitgewählt werden). Am Montag und Dienstag ist die Hotline jeweils von 8 bis 20 Uhr besetzt, am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. Dieses Angebot stellt eine Ergänzung zur ganztägig erreichbaren Notrufnummer 110 der Polizei sowie zur 112 von Feuerwehr und Rettungsdiensten dar und wurde mit Rücksicht auf die Sicherheit von Frauen im Karneval eingerichtet. Die Nummer kann angerufen werden, falls sich eine Frau in einer bestimmten Situation bedrängt oder unwohl fühlt. Der KOD ist an allen Karnevalstagen im Einsatz.