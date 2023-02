Fußball-Kreisliga A Warum der CSV Marathon einen Tusch verdient

Überraschung durch den CSV Marathon Krefeld in der Fußball-Kreisliga A. Das Team von Trainer Onur Özkaya gewann beim Tabellenzweiten OSV Meerbusch mit 3:1 (0:0). Für die Gastgeber, für die Tim Tetzlaff zum 1:1 egalisierte (76.), war es die zweite Niederlage in Folge. Da allerdings auch die Kaldenkirchener bei Union Nettetal II vier Tage vorher schon gepatzt hatten (3:3), weisen sie weiter, allerdings bei einer weniger absolvierten Begegnung, vier Zähler Rückstand auf. Die Treffer für den starken CSV Marathon in einer immer hektisch werdenden Auseinandersetzung – Schiedsrichter Mustafa Bustanci zückte gleich acht Mal Gelb, davon sechs Mal gegen die Krefelder – erzielten Almir Gasi (48.), Erhan Mutlu (82.) und Emre Kizil (89.).