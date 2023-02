Eishockey-Oberliga KEV 81 kommt dem Klassenerhalt trotz Niederlage näher

Die Chancen auf den Klassenerhalt sind für den Krefelder EV 81 am Wochenende deutlich gestiegen. Der Grund ist allerdings nicht etwa sportlicher, sondern vereinspolitischer Natur, denn die EG Diez-Limburg zieht ihre Mannschaft nach dem letzten Spieltag der Hauptrunde aus der Eishockey-Oberliga zurück. Der Klub sehe keine Möglichkeit mehr, einen Spielbetrieb in der Obeliga zu stemmen, heißt es. Damit stehen die Hessen als erster Absteiger fest. Eine Play-Down-Runde gibt es jetzt ab dem 10. März zwischen den Tabellen-13. und 14. – höchstwahrscheinlich also zwischen dem Krefelder EV 81 und Rostock.