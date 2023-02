Eishockey U17 des KEV 81 will sich für das Endturnier qualifizieren

Los geht es für den KEV am Samstag und Sonntag bei den Eisbären Berlin. Spielbeginn im Wellblechpalst ist Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Die Gastgeber sind mit vier Siegen in die Endrunde gestartet und haben 12 Punkte auf dem Konto. „Sie sind ein Mitfavorit auf den Titel“, sagt Staudt. „Wir haben da zum Auftakt ein dickes Brett zu bohren. Sie verfügen über einen breiten Kader, sind in der Offensive sehr stark und gehen ein hohes Tempo.“ Verstecken will er sich aber mit seiner Mannschaft in der Hauptstadt nicht. „Wir werden mutig nach vorne spielen, müssen uns an die Taktik halten und unsere Torchancen nutzen. Dann können wir da etwas mitnehmen.“