Fußball-Bezirksliga Trainer Daniel Klinger verlässt den SC Schiefbahn

Vor seiner Zeit an der Siedlerallee spielte Klinger u.a. für TuS Bösinghoven (heute TSV Meerbusch), FC Wegberg-Beeck, VfL Bochum U23, Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach und Schiefbahn. Die letzten drei Stationen noch als Jugendspieler. In der Saison 2019/20 gelang unter ihm der langersehnte Aufstieg aus der Kreisliga A. In der Spielzeit danach stand der SCS in der wegen Corona abgebrochen Saison auch eine Liga höher auf Platz eins.