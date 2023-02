3:4 gegen Heilbronn Krefeld Pinguine leisten sich eine bittere Heimniederlage

Der 177 Zentimeter lange Stürmer, der in Tübingen geboren wurde, blickt bereits auf eine wechselvolle Karriere zurück. Die ersten Schritte auf dem Eis machte er in Heilbronn. Seine Schülerzeit verbrachte er im Nachwuchs der Adler Mannheim. Danach zog es ihm mit seiner Familie in die Heimat seiner Eltern nach St. Petersburg. Dort spielte er im Nachwuchs. Dann ging es für ihn in der Hockeyakademie in Salzburg weiter. Seine erste Station bei den Senioren war Spartak Moskau. 2019 wechselte er in die DEL zu den Augsburger Panthern, dann in die Oberliga Süd nach Memmingen.