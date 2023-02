Handball HSG Krefeld kann wieder auf Torwart Sven Bartmann bauen

Klartext geredet ist bei den Eagles genug. Jetzt muss die Mannschaft beweisen, dass sie in der 3. Handballliga das Ziel Aufstiegsrunde nicht verpassen will. Sechs „Endspiele“ stehen in der West-Staffel noch auf dem Programm. Die Ausgangsposition ist klar. Eine weitere Niederlage könnte das Saisonziel kosten. Am Samstag im Heimspiel (19 Uhr) ist gegen das Team Handball Lippe II, derzeit Tabellenzwölfter, ein Sieg Pflicht. Auf ein närrisches Rahmenprogramm wird verzichtet. Die volle Konzentration gilt dem Sport.