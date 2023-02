Leichtathletik Anna Keyserlingk ist auf dem Sprung

Am Samstag wird es in der Dortmunder Helmut Körnig Halle ernst für Dreispringerin Anna Keyserlingk vom SC Bayer 05 Uerdingen. Der Hauptwettkampf der Hallensaison, die Deutschen Hallenmeisterschaften, stehen an. Seit Ende September läuft das Wintertraining und die Vorbereitung auf diesen Höhepunkt der Wintersaison. Nach einem Trainingslager im Dezember an der Algarve folgten zunächst drei Vorbereitungswettkämpfe.