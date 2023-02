Am Samstag kommt TVD Velbert SC-Trainer Alexander Thamm ist optimistisch

Es war eine große Chance, die der SC St. Tönis am zurückliegenden Spieltag verpasst hat. Über weite Strecken überlegen kam der Fußball-Oberligist beim Tabellenletzten FSV Duisburg nur zu einem 2:2-Unentschieden und ließ fahrlässig zwei Punkte liegen, die mit Blick auf die Abstiegszone äußerst wertvoll sein könnten. Dass der SC am Ende dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit noch mit einem blauen Auge davon kam, zeugt davon, wie knapp der Favorit an einer Niederlage vorbei schrammte. „Über die 90 Minuten gesehen war ich brutal enttäuscht. Wir haben schon wieder gegen eine Mannschaft von ganz unten Punkte gelassen. Wobei ich froh war, dass wir zur Pause nur 0:2 hinten gelegen haben“, blickt Trainer Alexander Thamm zurück und hatte wohl auch die völlig unnötige Niederlage in Kray im Hinterkopf. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit sind wir dann von der ersten Minute an mit mehr Leidenschaft aufgetreten. Die zweite Halbzeit war bärenstark. Dass es am Ende nur zu einem Punkt reichte, hätte nicht sein müssen.“