1:3 gegen TVD Velbert Trotz starker Leistung geht der SC St. Tönis leer aus

Gegen die in der Offensive kombinationsstarken Gäste aus Velbert hielt der SC von Beginn an gut mit und glänzte vor allem mit raumgreifenden Angriffen, wenn sich der Platz bot. Der Rückstand durch Alex Fagasinski war allerdings vermeidbar. Auf der linken Seite völlig allein gelassen, nahm der 28-Jährige Kurs auf Joshua Claringbold und blieb auch im Abschluss cool (14.). Doch der SC meldete sich direkt zurück. Im Anschluss an eine Ecke war Lukas Stiels mit seinem sechsten Saisontreffer zur Stelle (19.). Der Ausgleich offenbarte auch eine große Schwäche der Gäste bei hohen Bällen, was der SC im weiteren Verlauf nicht zu nutzen vermochte. Beide Mannschaften erspielten sich weitere Gelegenheiten, doch nur Velbert traf vor der Pause erneut. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte legten die Gäste schnell einen Zahn zu. Claringbold parierte noch gegen Denzel Adjei, war aber gegen den Nachschuss von Dennis Wegner machtlos (41.).