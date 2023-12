Wirtschaft vor Weihnachten Meerbuscher Händler rechnen mit Ansturm vorm Fest

Mit einem Ansturm am Samstag rechnen aber vor allem die Lebensmittelhändler. „Die Tage vor Weihnachten sind immer die stärksten im Jahr“, sagt Achim Blumentritt, Kaufmann und Inhaber des Rewe-Supermarktes am Hessenweg. In diesem Dezember ist zusätzlich besonders, dass der 24. auf einen Sonntag fällt und deshalb Supermärkte geschlossen sind. Weil die Geschäfte auch am ersten und zweiten Weihnachtstag nicht öffnen, decken sich viele Einkäufer aktuell für mehrere Tage ein. Vorbereitet hat sich Blumentritt auf den Andrang mit „ausreichend Ware und ausreichend Personal“. „Am Samstag sind alle Mann an Bord“, sagt er über sein Team. In seinem Supermarkt biete er mengenmäßig derzeit rund 50 Prozent mehr Ware an als sonst üblich.