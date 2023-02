Handball Warum Lea von der HSG mit einem T-Shirt überrascht wird

„Ich danke den Zuschauern für ihr Kommen und ihre Unterstützung. Für uns war das sehr, sehr wichtig nach dem Spiel in Longerich“, sagte Trainer Schmetz. „Wir wollten ein richtig gutes Spiel machen, um Wiedergutmachung für die Leistung in Longerich zu betreiben. Wir waren von Anfang an da und richtig gut im Spiel. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir die Siebenmeter und die Tempogegenstöße noch effektiver verwandelt hätten. Ansonsten freuen wir uns nun auf das Spiel gegen Aldekerk vor mehr als 8.000 Zuschauern. Das ist ein absolutes Highlight für uns alle. Darauf werden wir uns intensiv vorbereiten.“