Handball Eva Manthei ist das größte Talent der Turnerschaft St. Tönis

2019 ist die heute 15-jährige Eva Manthei vom Neusser HV zur Turnerschaft St. Tönis gewechselt, um sich individuell zu verbessern, tagtäglich mit stärkeren Spielerinnen im Training zu messen und somit den nächsten Schritt in ihrer Handballkarriere zu gehen. Am Samstag (15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) will die gebürtige Neusserin mit ihren St. Töniser Mädels im letzten Spiel der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) erfolgreich sein: Im DHB-Pokal, der in der vergangenen Spielzeit eingeführt wurde, treffen sie auf den TuS Königsdorf.