Keine Verletzten in Krefeld Zoltan sorgt für umgestürzte Bäume

Sturmtief Zoltan verhielt sich in Krefeld in der Nacht auf Freitag relativ gnädig: Rund zwei Dutzend Einsätze – verteilt über das Stadtgebiet – vermeldete die Feuerwehr. Es gab umgestürzte Bäume, Ziegel wurden von mehreren Dächern geweht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Stärkere Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr habe es ebenfalls nicht gegeben. Auf der Straße Hölschendyk war ein Baum auf die Straße gestürzt, der von der Feuerwehr Hüls auseinandergesägt wurde. Spaziergänge im Wald sollten auf die Feiertage verschoben werden, so die Experten.