Karneval in Krefeld-Uerdingen 2023 Tausende feiern Straßenkarneval in Oeding

Der Wind ließ allmählich nach, aber der feine Nieselregen blieb erhalten, unterbrochen von kurzen Pausen, in denen sogar ein wenig blauer Himmel zu sehen war. Auf die Frage, wie viele verschiedene Ausdrücke für Regen das Oedingsche Platt vorweisen könne, blieb die bekennende Uerdingerin Claudia nach wenigen Versuchen stecken. Vermutlich sind es ganz viele, denn vor drei Jahren musste der Tulpensonntagszug in letzter Minute abgesagt werden, da Regen und Wind Sturmstärke zeigten. Dann kam die Pandemie mit ihren Einschränkungen. Der Versuch, den Uerdinger Karnevalszug auf digitale Weise aufleben zu lassen, war unterhaltsam, aber letztlich nur eine Erinnerung an das, was man in der Realität versäumte. Der Zug formiert sich traditionell in der Friedensstraße. Bis alle Fußgruppen, Kapellen und Wagen in der gewünschten Reihenfolge eingereiht sind, vergeht einige Zeit. Verständlich, dass auf den ersten Metern des fünf Kilometer langen Zugweges die Helau! – Rufe noch etwas verhalten klangen, den wachmachenden Böllerschüssen der Uerdinger Bürgerwehr zum Trotz. Das änderte sich spätestens in der Topsstraße, die mit ihrer gemütlichen Enge das Wetter abhielt. Die dichtgesäumte Zuschauermenge ließ eine fröhliche Kommunikation zwischen Akteuren auf der Straße und der Zuschauermenge aufkommen. Viele grüßten zu Bekannten hin- und herüber und wahre Hagelschauer von Kamellen, Schokolädchen, und anderem durchaus anspruchsvollem Wurfmaterial ergossen sich über die am Straßenrand Stehenden, blieben aber dort nicht lange liegen, da die Kinder wieselflink fette Beute machten. Wirklich politisch wie die Karnevalszüge in den rheinischen Karnevalshochburgen ist der Uerdinger Zug nicht. Er strahlt einfach nur die Freude am Leben aus. Die offiziellen Vertreter der Karnevalsgesellschaften auf ihren Motto-Wagen tragen nicht die traditionellen Uniformen, sondern fantasievolle Kostüme. Besonders stachen hier die KG Eulenturm in ihren Eulenkostümen und die Rheinstädter Urmenschen heraus.