ÖPNV in Krefeld SWK ändert Fahrplan am Tulpensonntag

Am Sonntag, 19. Februar, findet in Krefeld-Uerdingen der Karnevalszug statt. Die Aufstellung des Zuges erfolgt um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Siemens an der Friedensstraße. Bereits rund zwei Stunden zuvor werden die Straßen für den Zugweg in Uerdingen durch die Polizei für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung besteht bis zur Aufhebung durch die Polizei, voraussichtlich in den Abendstunden.