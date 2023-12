Zehn Einsätze in Jüchen bei Sturmtief Zoltau Grubenrandstraße wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Auch über Jüchen tobte sich Sturmtief Zoltan aus. Circa zehn Einsätze hatte die Feuerwehr Jüchen seit Donnerstagabend, 21. Dezember, zu bewältigen, rund 50 Feuerwehrleute rückten aus. An der Grubenrandstraße stürzten mehrere Bäume und mussten beseitigt werden, laut Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels drohten weitere Bäume zu fallen. Die Straße sei in Absprache mit RWE am späten Donnerstagabend gesperrt worden. Erst am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde die Grubenrandstraße, wie RWE-Sprecher Guido Steffen informierte, wieder für den Verkehr freigegeben. Auch an mehreren anderen Stellen im Jüchener Stadtgebiet fällte das Sturmtief Bäume. Unter anderem an der Mühlenstraße in Hochneukirch musste ein Baum von der Feuerwehr zerkleinert und weggeräumt werden. Anderenorts waren Dachziegel herabgestürzt.