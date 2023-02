Regionalwettbewerb im Krefelder Seidenweberhaus Was die Jury an „Jugend forscht“ liebt

„Ich bin immer wieder begeistert über die vielen kreativen Ideen der Teilnehmer“, sagt Kohlhaas, die Physik studiert hat, angeregt durch ihre eigenen Teilnahmen an „Jugend forscht“. Der Wettbewerb habe sie immer so fasziniert, dass die Entscheidung fiel, selber der Jury beizutreten. Daniel Tadych, ebenfalls Jurymitglied Physik, hat zwar keine eigenen „Jugend forscht“-Erfahrungen, aber „als ich 2014 angesprochen wurde, ob ich Interesse an der Juryarbeit hätte, habe ich sofort ja gesagt“, erzählt der Lehrer. Das für alle offene Angebot bei „Jugend forscht“ spreche ihn an. Jeder könne in dem Bereich forschen, der ihn interessiere. „Es ist fantastisch, wenn die Kinder und Jugendlichen das wissenschaftliche Arbeiten verstanden haben, egal, in welchem Sektor und mit welchem Erfolg geforscht wird“, sagt Tadych. Daher ist der Präsentationstag im Seidenweberhaus für die Jury auch so wichtig. Hier können sie in den Gesprächen mit den Teilnehmern den Eigenanteil an der Forschung genau ermitteln. Hat sich der Jungforscher sein Thema wirklich zu Eigen gemacht? Wurde eigenständig, kreativ und ideenreich gearbeitet? Wurden die Versuche sauber durchgeführt? Werden die gewonnenen Ergebnisse selbstkritisch betrachtet? Es ist eine Fülle von Bewertungskriterien, die die Juroren an diesem Tag beschäftigt, nachdem sie die schriftlichen Arbeiten schon aufmerksam studiert haben und sich einen ersten Eindruck verschaffen konnten.