Streit unter Alkoholeinfluss 29-Jähriger sticht auf Bekannten an der Krefelder Rennbahn ein

Ein 29 Jahre alter Mann hat einen zehn Jahre älteren Bekannten in einem Streit unter Alkoholeinfluss mit einer Glasflasche und/oder einem Messer verletzt. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vorbereitet. Der Mann ist auf freiem Fuß. Das teilte die Krefelder Polizei am Samstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Angriff geschah am Freitag Abend gegen 22 Uhr in einem Gebäude an der Rennbahn im Stadtwald. Zeugen hatten die Leitstelle angerufen. Vier Streifenwagen seien ausgerückt.