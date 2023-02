Karneval 2023 in Krefeld Junggesellinnenabschied beim Karnevalsumzug in Gellep-Stratum

Vielleicht noch besonderer ist der Tag für Lisa Leven. Sie ist als ge­stiefelter Kater verkleidet und hat eine Gruppe Freundinnen dabei. Sie alle gehen als Feuerwehrleute mit. „Es ist Lisas Junggesellinnenab­schied. Wir feiern heute mit ihr“, erzählt Trauzeugin Katrin Scholz. Die Braut erläutert: „Vor genau zehn Jahren habe ich nach dem Zug in einer Kneipe meinen Bald-Ehemann Sven Schlegel kennengelernt. Er war als Feuerwehrmann zum Schutz des Zuges dabei, ich hatte dieses Kos­tüm hier an. Katrin hatte dann die Idee, den Abschied so zu feiern und das ist einfach eine ganz tolle Idee. Ich freu mich sehr auf den Tag.“