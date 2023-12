Neujahrskonzert in Krefeld Der 32. Dezember bei den Niederrheinischen Sinfonikern - das große Zugabenkonzert

Dieser Tag steht so in keinem Kalender: 32. Dezember 2023. Dass Generalmusikdirektor Mihkel Kütson damit den 1. Januar 2024 meint, soll nicht bedeuten, dass er am alten Jahr klebt. Aber manchmal ist das Jahr schon zu Ende und noch ganz viel Musik übrig. Das gilt für das Neujahrskonzert der Niederrheinischen Sinfoniker, das traditionell am 1. Januar um 11 Uhr im Theater Krefeld beginnt. Diesmal steht es unter dem Titel „32. Dezember“.