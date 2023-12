Seltene Großspende Gut Auric unterstützt Verein „Die Wiege“ mit 20.000 Euro – was mit dem Geld geschieht

Die Angebote führen auch ins Ausland. So hat „Die Wiege“ bereits siebzehn 40-Tonnen-Sattelschlepper mit Hilfsgütern in die Krisengebiete der Ukraine geschickt. Partner vor Ort garantieren, dass alles dort ankommt, wo es gebraucht wird. Vor allem bekam ein Heim für behinderte Kinder und Jugendliche in Ivano-Frankovsk neben Hilfsgütern einen wichtigen Notstromgenerator. Vor Weihnachten wird noch ein Lkw mit Lebensmitteln in die Ukraine geschickt.