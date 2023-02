Pfandleihhaus Schumachers feiert 150 Jahre Zwei Taler Pfand für einen Herrenmantel

Und dann zog es die Familie nach Krefeld, wo sie ein zweites Geschäft eröffneten. Am 4. Januar 1954 wurde dieses an der Hochstraße/Eingang Tückingsgasse eingeweiht. 1959 folgte der Umzug an die Luisenstraße 25. „In der damals 150.000-Einwohner-Stadt waren die Startbedingungen günstig, denn das städtische Pfandhaus war zerstört und die Kommune wollte die Aufgabe nicht mehr übernehmen.“ Radios, Fernseher und Schallplattenspieler, Pelzmäntel und Perserteppiche – die Menschen wollten ihren Wohlstand zeigen. Wurde das Geld knapp, brachten die Leute jene Luxusartikel ins Pfandhaus und machten sie zu Geld. „Die Räumlichkeiten an der Luisenstraße 25 wurden zu klein und das Pfandhaus zog auf die andere Straßenseite. Umbauten standen an, um Platz für Pfänder zu schaffen.“ Ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens war die Anschaffung der ersten Computer Anfang der 1980er Jahre. Klaus Schumachers, Sohn von Ruth und Lothar Schmitz-Schumachers, stieß mit dem Computerexperten Reinhard Cepin im Jahre 1983 den Start der damals innovativen Pfandhaus-Software PASIS an.