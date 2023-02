Ausstellung in Uerdingen Schauraum Rhein KM 765: Ein neuer Ort für Kunst

Es sind Szenen aus dem Alltag: ein Junge, der genussvoll an einer Eiswaffel schleckt, ein anderer, der einen tiefen Schluck aus einer Recycling-Wasserflasche nimmt. Zum Beispiel. Und doch haben die Momente etwas Bezeichnendes - es ist der Zauber des Moments, die Anmut im Alltäglichen, eine Erinnerung an das Wunder in der Normalität. Die Krefelderin Aline Regese bannt sie auf ihre Bilder. Zu sehen sind sie unter dem Titel „Essenz des Augenblicks - Aline Regese” demnächst im Schauraum in Uerdingen.